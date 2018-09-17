Когда обслуживают главарей боевиков «ДНР» в парикмахерские не пускают клиентов

17.09.2018 07:18

Во временно оккупированном Донецке во время обслуживания главарей боевиков «ДНР» и российских оккупантов в парикмахерские прекращают пускать клиентов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают дончане, во временно оккупированном Донецке в то время, когда в парикмахерскую заходят главари боевиков «ДНР» или российских оккупантов, обслуживание простых клиентов прекращается, а на входя становится охрана с автоматами.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Сегодня в парикмахерской Мрия на Коцюбинского, постригалась какая-то оркошишка. Посетителей заблаговременно перестали пускать внутрь. Двое в штатском, находились в помещении. Позже подъехал джип Тойота ВВ ХХХХ ВЕ, двое автоматчиков охраняли вход»,

«Клиент лет 50, рост 180 — 185 см, крупного телосложения, лет 50, с усами. В полевой форме, знаков отличия на себе не имел».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.