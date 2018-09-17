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Кремль определился с новым главарем «ЛНР»
В Кремле определились с кандидатом на псевдовыборах в так называемой ЛНР. Скорее всего управлять боевиками продолжит и. о. главаря «республики» Леонид Пасечник.
Об этом сообщают российские СМИ.
«Кремль все же выделил деньги на так называемые выборы в ЛНР. Также в Москве уже определились с тем, кто займет «новый пост»: боевиками будет управлять Леонид Пасечник», — отмечается в сообщении.
По информации российских СМИ, Пасечник уже подал какие-то документы в псевдоцентризберком. «Там кто-то из подконтрольных ему боевиков принял данные бумажки и сообщил о том, что Пасечник может принять участие в «выборах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что других «кандидатов» пока нет и вряд ли будут, так как кураторы так называемой ЛНР не придумали кого еще выдвинуть.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Кремль, ЛНР, Пасечник
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