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Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
Бизнесмены Украины передали военным аж 450 новейших снайперских винтовок с патронами. После пристрелки они отправятся на Донбасс для борьбы с оккупантом. О пополнении на вооружении ВСУ рассказали "Подробности", передает "Диалог.UA".
Всего бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ получили аж 450 снайперских винтовок "НАТОвского калибра" и около 1 тысячи снарядов к ним. Такой подарок им сделали украинские бизнесмены, среди которых и концерн Roshen. На счету последнего 325 полуавтоматических карабинов "Зброяр Z-10", которыми заменят устаревшие винтовки Драгунова.
Отмечается, что новые "Зброяр Z-10" намного превосходят оружие, которое ВСУ использовало до сих пор. Они бьют точнее и дальше, кроме того, намного удобнее для стрелков. Сейчас бойцы тренируются работать с новыми винтовками. Как только пристрелка закончится, оружие отправится на Донбасс для защиты украинской территории от гибридной армии РФ. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что "гумконвой" РФ привез "ЛНР” нечто новое и лазерное для войны со снайперами: волонтеры бьют тревогу.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, ВСУ, оккупанты
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