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Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО
17.09.2018 16:14
И.о. главаря ОРЛО Леонид Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост «главы ЛНР», на предстоящих 11 ноября «выборах» в ОРДЛО.
Пасечник уточнил: «Я пришел уведомить ЦИК о самовыдвижении в качестве кандидата на пост главы ЛНР». При этом он предоставил в «ЦИК ЛНР» свое заявление о согласии баллотироваться на должность «главы ЛНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР, ОРЛО
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