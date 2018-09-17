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Под Мариуполем появится транспортный хаб
Это станет возможным при создании Мариупольской громады.
Наибольшей по численности населения в Донецкой области станет Мариупольская городская ОТГ, где процессы объединения активизировались после упрощения процедуры образования громад вокруг городов областного значения. О перспективах развития будущего Мариупольской ОТГ рассказал начальник отдела межмуниципального сотрудничества Мариупольского городского совета Александр Комар.
В нынешних условиях продолжения боевых действий развитие на запад стало единственным возможным направлением для Мариупольской агломерации. Среди крупных проектов - создание транспортного хаба на территории аэропорта, когда в одном месте будет автовокзал и железнодорожный вокзал, что значительно усилит логистическую мощность промышленного и портового города.
Учитывая возможности развития Мариупольской агломерации, уместно было бы выстраивать совместную жизнь с населенными пунктами Бердянского и Покровского сельского советов, которые уже давно стали пригородом Мариуполя. Оттуда люди ездят на работу, учебу, за различными услугами именно в Мариуполь. Хотя административно территория находится в составе Мангушского района.
В июне текущего года были приняты два ключевых решения Мариупольского городского совета.
Виноградненскому, Старокрымскому, Покровскому и Бердянскому советам направлено предложение присоединиться к Мариуполю и поддержано создание Сартанинской ОТГ.
Вторым решением Мариуполь готов вложить в развитие каждого сельского или поселкового совета по 5 млн грн. Перечисленные громады получили эти предложения. В Виноградненском и Старокрымском советах уже выполняются обещания.
В начале сентября состоялись общественные слушания в Бердянском и Покровском, где 65% участников выразили готовность присоединиться к Мариуполю. Город ждет дальнейших действий от сельских советов.
Однако Мангуш видит другой форматы объединения, когда в громаду войдут все села Мангушского района, как было заложено в перспективном плане предыдущей редакции.
65-километровая пляжная зона - важный ресурс громады. После того, как Крым стал оккупированным, жители Донецкой области больше едут отдыхать на Азовское побережье. Правда, существуют проблемы с логистикой, потому что в Мангушский район сложно добираться: аэропорта нет, железной дороги также, состояние дорог оставляет желать лучшего. А значит, транспортный хаб для Мангушского района нужен больше, чем самому Мариуполю.
Район готов сотрудничать с городом по всем общим направлениям и потребностями, но для этого не нужно разрывать целостность района и забирать Бердянское и Покровское в состав Мариупольской ОТГ, - уверены сторонники большой Мангушской громады.
Во время дискуссии обе стороны пришли к пониманию, что транспортный хаб и объездная дорога нужны всем, следовательно есть запрос на сотрудничество.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, транспорт, громада
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