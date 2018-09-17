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Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко
Лидер подпольного движения «Донецкая капелла» Андрей Чернышев признался в организации взрыва в донецком кафе «Сепар» 31 августа 2018 года. Об этом он написал в соцсети ВКонтакте.
По его словам, «организация» осуществила убийство «главы ДНР» выполняя заказ Дениса Пушилина. За реализацию плана Чернышову было обещано вознаграждение в размере 50 тысяч долларов, однако денег по сей день он не получил.
«Дать публичность этому факту я вынужден в связи с тем, что я не получил финансовое вознаграждение от заказчика убийства, которым является Денис Пушилин.
По предварительному плану Пушилин обещал перевести на мой счет в банке 50 000 долларов за ликвидацию Александра Захарченка», — сказано в публикации.
Лидер «Донецкой капеллы» назвал Пушилина аферистом и сообщил, что подвергается давлению со стороны единомышленников, которые требуют обещанное вознаграждение.
Кроме того он сообщил, что непосредственным исполнителем убийства является человек по имени Николай, который сейчас скрывается в Москве.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, Пушилин, Захарченко
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