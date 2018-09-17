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После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер
Последствия убийства «главы ДНР» Александра Захарченко привели к тому, что Российская Федерация получила более жесткий контроль над «республиками» Донбасса. Об этом заявил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью «РБК-Украина».
Волкер не смог однозначно ответить, кто стоит за убийством Александра Захарченко. В то же время он подчеркнул, что на неподконтрольном Донбассе сложно разграничить политику Кремля и инициативу местных банд. «Но последствия этого убийства в том, что Россия получает более прямой и более жесткий контроль за происходящим в "республиках"», – отметил Волкер.
Он также добавил, что Россия заинтересована в пророссийском правительстве в Киеве. «Их цель – опять получить украинское правительство, которое бы находилось в российской орбите влияния. Но Россия просчиталась в том, что, делая все это, она получает противоположный результат. Российское вторжение в Украину и оккупация части ее территории породили еще более единую, прозападную, националистическую и антироссийскую Украину, чем когда-либо. Их стратегия оказалась проигрышной. И сейчас они надеются на выгодный им результат на будущих выборах в Украине. И, опять-таки, я думаю, что они просчитаются. Страна меняется, ни один политик не имеет шансов победить на выборах и управлять страной, если он откажется от Крыма и Донбасса, от европейского пути развития», – добавил Волкер.
Ранее сообщалось, что в «ДНР» расследованием гибели «главы ДНР» Александра Захарченко занимается группа российских следователей, задействованная ранее в деле о подрыве в РФ поезда «Невский экспресс» сообщением Москва – Санкт-Петербург.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, убийство, ДНР, ЛНР, Захарченко
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