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Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение

17.09.2018 08:02
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Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) по месту их фактического проживания/пребывания. Об этом сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации.

Так, в ходе заседания 14 сентября были рассмотрены 92 акта обследования материально-бытовых условий проживания переселенцев.

Всего было решено назначить социальные выплаты 86 заявителям, из них:

  • 39 заявителям – на назначение пенсии;
  • 2 заявителям – на назначение помощи по безработице;
  • 45 заявителям – на назначение различных видов государственной социальной помощи.

Кроме того, 6 заявителям отказано в назначении всех видов государственных социальных пособий. Из них 5 заявителям – по причине отсутствия по фактическому месту пребывания, указанного в заявлении о назначении (восстановлении) соцвыплат. 1 заявителю – по причине наличия у членов семьи жилого помещения.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, Марьинка, переселенцы, ВПЛ, соцвыплаты
 
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