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Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание
По подозрению в покушении на главаря "ДНР" Александра Захарченко задержали 40-летнего жителя Донбасса - Александра Погорелова (позывной "Легионер"). Об этом сообщают информационные ресурсы, подконтрольные террористам "ДНР", передаёт Бизнес.Медиа.
Указано, что его якобы завербовал сотрудник СБУ, который поставил перед мужчиной задачу — "ликвидировать главаря "ДНР". Как заявил подозреваемый, местом совершения теракта якобы был выбран ресторан "Пушкин", в уборной которого Погорелов установил взрывное устройство.
Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как Захарчено был убит в результате взрыва в кафе "Сепар", с ним провели очередной допрос, в ходе которого он якобы признался, что знал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении.
По словам задержанного, там предполагалось использовать новую систему дистанционного взрывного устройства, способную распознавать сигнал на расстоянии около двух километров, несмотря на стены, перекрытия и другие существующие преграды.
Террористы утверждают, что оно было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость якобы составляет около десяти тысяч долларов.
Ранее сообщилось, что после убийства Захарченко в Донецк приехал Ахметов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, убийство, признание, подозреваемый, ДНР, Захарченко
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