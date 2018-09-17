Убийство Захарченко. Подозреваемый в покушении сделал признание

17.09.2018 11:00

По подозрению в покушении на главаря "ДНР" Александра Захарченко задержали 40-летнего жителя Донбасса - Александра Погорелова (позывной "Легионер"). Об этом сообщают информационные ресурсы, подконтрольные террористам "ДНР", передаёт Бизнес.Медиа.

Указано, что его якобы завербовал сотрудник СБУ, который поставил перед мужчиной задачу — "ликвидировать главаря "ДНР". Как заявил подозреваемый, местом совершения теракта якобы был выбран ресторан "Пушкин", в уборной которого Погорелов установил взрывное устройство.

Погорелов был задержан еще в 2017 году, однако после того, как Захарчено был убит в результате взрыва в кафе "Сепар", с ним провели очередной допрос, в ходе которого он якобы признался, что знал о существовании второй диверсионной группы, готовившей теракт в другом заведении.

По словам задержанного, там предполагалось использовать новую систему дистанционного взрывного устройства, способную распознавать сигнал на расстоянии около двух километров, несмотря на стены, перекрытия и другие существующие преграды.

Террористы утверждают, что оно было предоставлено американскими спецслужбами, а его стоимость якобы составляет около десяти тысяч долларов.

Ранее сообщилось, что после убийства Захарченко в Донецк приехал Ахметов.

Источник: https://from-ua.com