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В Макеевке боевики «ДНР» снова устроили тотальную проверку на дорогах
17.09.2018 13:30
Сегодня жители временно оккупированной Макеевки столкнулись с новым беспределом со стороны боевиков «ДНР». вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают жители временно оккупированной Макеевки, боевики «ДНР» и российские оккупанты на дорогах снова начали тотальные проверки транспорта, с записью всех данных.
Вот что рассказывают макеевчане в соцсетях:
«Макеевка пушка опять двое зелёных, одна девушка с планшетом для записей. В субботу вечером не было никого».
Теги: Донбасс, Макеевка, проверка, ДНР
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