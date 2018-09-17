- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 359 человек17:35
- Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО16:14
Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал
Как недавно стало известно, из-за активной российской агрессии в акватории Азовского моря, власти Украинского государства решили не тянуть со временем, а немедленно предпринять меры и построить в регионе военно-морскую базу.
Как информирует replyua.netсо ссылкой на «Обозреватель», генерал-лейтенант Василий Богдан сообщил, что наша страна имеет возможности построить такую военную базу, которая станет реальным оппонентом стране-агрессору и заставит Россию идти на уступки.
В частности, генерал заявил, что страна-агрессор создала там свою корабельно-катерную группу, которая насчитывает порядка сорока единиц техники на вооружении, а также ракеты типа «Томагавк», которые стоят на вооружении США, но под названием «Калибр». Богдан отметил: «Москва укрепляет свои милитаристские возможности, и не исключается возможность, или попытка, высадить десант на украинское побережье Азовского моря в районе Мариуполя или Бердянска». Согласно словам ветерана внешней разведки, еще месяц назад в Украине начали говорить о создании военно-морской базы в этом регионе.
Также стоит отметить, что по мнению генерал-лейтенанта наша страна имеет способности создать необходимую структуру, то есть, эту самую военно-морскую базу, что заставит агрессора Путина пойти на уступки, сесть за стол переговоров и разрешить все те вопросы, которые сейчас накопились. Но самое главное, по словам Василия Богдана, это чтобы Россия ушла из Донбасса и Крыма.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Азовское море
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В «ДНР» за нарушение комендантского часа задержали 359 человек17:35
- Пасечник выдвинул свою кандидатуру на пост главаря ОРЛО16:14
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Украина разорвет ещё один договор с Россией21:12
- Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической 20:55
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Кремль "дожал" Лукашенко: президент Беларуси экстренно летит в Сочи к Путину 20:25
- Осень сильно расстроит украинцев: когда ворвется зима и выпадет снег20:10
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Дождь, град и сильный ветер. На Донецкую область надвигается шторм
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери