Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения

17.09.2018 22:17

Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году

Силы ООС будут освобождать оккупированные территории Донбасса по той же стратегии, как в 2014 был защищен Славянск

Об этом у себя в Facebook сообщил военный аналитик и публицист Александр Сурков.

По его словам, украинская армия никогда не пойдет на штурм миллионных агломераций и не будет использовать тактику, которую практиковал Путин в Чечне.

«На фоне предвыборного популизма все чаще возникает вопрос, а как же Украина будет возвращать оккупированный Донецк? Потери будут колоссальны, если брать штурмом агломерации. В этом случае пострадают гражданские и инфраструктура. ВСУ на такой шаг никогда не пойдет. Мы не будем уничтожать свои города, как Путин в Чеченской Республике», — пишет эксперт.

«Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году. Населенный пункт попросту будет взят в кольцо. А в попытках отбить атаки сил ООС в предместьях города будут уничтожены основные бронегруппы противника», — уверен Сурков.

«После этого в сторону границы по всем доступным дорогам помчаться колонны автомобилей, увозя в Ростовщину все шобло во главе с Пушилиным. Но всем уже будет пофиг, ведь впереди Луганск…», — подытожил военный аналитик.

Источник: https://from-ua.com