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Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году
Силы ООС будут освобождать оккупированные территории Донбасса по той же стратегии, как в 2014 был защищен Славянск
Об этом у себя в Facebook сообщил военный аналитик и публицист Александр Сурков.
По его словам, украинская армия никогда не пойдет на штурм миллионных агломераций и не будет использовать тактику, которую практиковал Путин в Чечне.
«На фоне предвыборного популизма все чаще возникает вопрос, а как же Украина будет возвращать оккупированный Донецк? Потери будут колоссальны, если брать штурмом агломерации. В этом случае пострадают гражданские и инфраструктура. ВСУ на такой шаг никогда не пойдет. Мы не будем уничтожать свои города, как Путин в Чеченской Республике», — пишет эксперт.
«Пример освобождения уже есть — возвращение Славянска в 2014 году. Населенный пункт попросту будет взят в кольцо. А в попытках отбить атаки сил ООС в предместьях города будут уничтожены основные бронегруппы противника», — уверен Сурков.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, Освобождение Донбасса, ДНР, ЛНР, ООС
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