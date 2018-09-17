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Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды
Сегодня с двенадцати часов дня остановлена насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщает официальный сайт компании «Вода Донбасса». Соответствующие телефонограммы с подписью руководителя Игоря Юдина были разосланы предприятиям и учреждениям области.
Насосная станция останавливается для ремонта напорного трубопровода № 1 диаметром 1400 мм в районе Авдеевской промзоны. На время остановки ЮДВ фильтровальная станция, снабжающая водой покровскую, селидовскую и добропольскую группы городов, будет получать воду из Карловского водохранилища. Подача воды потребителям будет сокращена на 30%.
Лимитная подача воды возобновится после заполнения водой сооружений и магистральных водоводов. Ранее сообщалось, что в понедельник, семнадцатого сентября, жители микрорайона «Лазурный» города Покровск будут испытывать временные неудобства в связи с отключением воды. Причина — проведение плановых технических работ.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, вода, Покровск, Мирноград
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- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
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- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
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