Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили

18.09.2018 14:36
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины препятствуют действиям наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«16 сентября на блокпосте в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), когда патруль Миссии пытался проехать в направлении н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), двое членов вооруженных формирований в одежде военного типа разрешили наблюдателям проехать дальше только после осмотра багажников автомобилей СММ».



Теги: Донбасс, обыск, ОБСЕ, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх