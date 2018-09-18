Боевики «ДНР» обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ и их автомобили

18.09.2018 14:36

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донетчины препятствуют действиям наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 16 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«16 сентября на блокпосте в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), когда патруль Миссии пытался проехать в направлении н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка), двое членов вооруженных формирований в одежде военного типа разрешили наблюдателям проехать дальше только после осмотра багажников автомобилей СММ».