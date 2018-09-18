Боевики «ДНР» задержали более 350 человек

18.09.2018 16:19

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву в результате которой задержали более 350 человек.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты с 15 по 16 сентября провели трехдневную облаву, в результате которой за нарушение комендантского часа было задержано 359 человек.