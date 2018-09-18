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Боевики «ДНР» задержали более 350 человек
18.09.2018 16:19
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области провели трехдневную облаву в результате которой задержали более 350 человек.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
На временно оккупированных территориях Донецкой области боевики «ДНР» и российские оккупанты с 15 по 16 сентября провели трехдневную облаву, в результате которой за нарушение комендантского часа было задержано 359 человек.
Теги: Россия, Донбасс, облава, комендантский час, задержание, ДНР, боевики, оккупанты
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