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Ликвидирован российский наемник из Жигулевска
18.09.2018 15:22
В зоне проведения ООС ликвидирован российский наемник из Жигулевска Александр Михайлов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, 10 сентября 2018 года в зоне ООС ликвидирован российский наемник из Жигулевска Михайлов (Германский) Александр.
О Михайлове известно, что он родился в Орске Оренбургской области 21 мая 1994 года. Продивал в Жигулевске (РФ). До 2015 года работал в полиции в Тольятти (РФ).
Теги: Донбасс, ликвидация, наемник, ООС
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