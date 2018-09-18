Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ликвидирован российский наемник из Жигулевска

18.09.2018 15:22
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ликвидирован российский наемник из Жигулевска

В зоне проведения ООС ликвидирован российский наемник из Жигулевска Александр Михайлов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщают источники, 10 сентября 2018 года в зоне ООС ликвидирован российский наемник из Жигулевска Михайлов (Германский) Александр.
О Михайлове известно, что он родился в Орске Оренбургской области 21 мая 1994 года. Продивал в Жигулевске (РФ). До 2015 года работал в полиции в Тольятти (РФ).



Теги: Донбасс, ликвидация, наемник, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх