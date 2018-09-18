Ликвидирован российский наемник из Жигулевска

18.09.2018 15:22

В зоне проведения ООС ликвидирован российский наемник из Жигулевска Александр Михайлов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, 10 сентября 2018 года в зоне ООС ликвидирован российский наемник из Жигулевска Михайлов (Германский) Александр.

О Михайлове известно, что он родился в Орске Оренбургской области 21 мая 1994 года. Продивал в Жигулевске (РФ). До 2015 года работал в полиции в Тольятти (РФ).