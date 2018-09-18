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Архив - Донецкая область

Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО

18.09.2018 10:58
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Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО

В субботу на телеканале "СТБ" показали третий отборочный тур известного музыкального шоу "Х фактор". Как утверждалось в программе, отборочный тур проекта проходил в Мариуполе, но, оказалось, это не такЮ пишет 0629.
Третья программа сезона началась с того, что ведущий Андрей Бедняков приехал в родной Мариуполь. С экранов телевизоров он заявил, что очень счастлив, что отборочный тур проходит именно в Мариуполе. Его поддержала судья проекта Настя Каменских, которая подчеркнула, что любит Мариуполь за Андрея Беднякова.
После этого начался сам кастинг. Но вот конфуз... на сцену вместо мариупольцев вышла кавер-группа из Киева. Следом за ними один за другим стали выходить жители Одессы, Днепра, Энергодара, Кировоградской и Хмельницкой области. Выступил даже артист из Шотландии и женская группа из Молдовы. Среди тех, кто выступал на сцене, не оказалось ни одного мариупольца.
В то же время почти перед каждым выступающим мелькала заставка с видами, снятыми в Мариуполе, что создавало иллюзию, словно отборочный тур и вправду проходил здесь. Среди тех, кого показали в программе, не было даже жителя Донецкой области, а солистка военного оркестра, которая поразила выступлением судей и зрителей, живет в Днепре.
Отметим, что в Мариуполе все-таки проходил предкастинг проекта в феврале текущего года. Однако никто из тех, кто хотел в "Х фактор", не попали на съемки.
Напомним, что в первых сезонах проекта это телешоу сделало известными нескольких мариупольцев: Александра Кривошапко, Алексея Смирнова и Михаила Мостового.



Теги: Донбасс, Мариуполь, заблуждение, Х-фактор
 
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