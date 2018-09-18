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Оккупационные власти «ДНР» навязывают криминальный жаргон вместо языка
Оккупационные власти «ДНР» и приверженцы «Русского мира» пытаются навязывать жителям временно оккупированных территорий Донетчины под видом «региолекта» криминально-маргинальный жаргон. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированном Донецке сторонники «Русского мира» за выделенные солидные гранты насаждают на временно оккупированных территориях смесь криминального и маргинального жаргонов, выдавая это за «региолекты».
Один из главных сторонников этого «направления» Владислав Теркулов, некогда преподаватель Горловского ИНЯЗа, а теперь зав кафедрой филологии ДНУ. Он настаивает на том, что все жители Донетчины используют слова «лаве» (деньги), «базар» (вербальное общение), «умывашки» и другие жаргонизмы, как основной язык общения.
Этому вопросу будет посвящен будущий V Международный лингвистический интернет-семинар «Лингвистическая регионалистика», а собирать материал Теркулов отправит студентов.
Сбором языковых объектов для исследований будут заниматься в основном студенты, общаясь с местными жителями разных возрастных категорий.
Теги: Донбасс, язык, ДНР, власти
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