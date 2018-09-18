РосТВ громко опозорилось фейком об "украинском следе" убийства Захарченко: Москва прокололась на глупой ошибке. ВИДЕО

18.09.2018 20:29

Боевики "ДНР" и российсое ТВ в очередной раз опозорились фейком с информацией о попытке убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко в Донецке.

Выяснилось, что признавшийся в подготовке убийства Захарченко "украинский диверсант" является жителем "ДНР" и был задержан боевиками еще осенью 2017 года, а значит даже теоретически не мог сотрудничать с СБУ и проходить подготовку "диверсионной работы" под Киевом, о чем он ранее утверждал в интервью российским СМИ. Признание, очевидно, было сделано под натиском боевиков во время содержания его под стражей.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил известный блогер и журналист Денис Казанский, передает dialog.ua.

Он показал скриншот сообщения, на котором брат "диверсанта" Александра Погорелова просит помощи в связи с пропажей его брата в ноябре 2017 года. Казанский пишет, что позорный ляп боевиков "ДНР" и российских журналистов завалил всю операцию пропагандистов, которые хотели обвинить Украину в подготовке убийства Захарченко. "Какие же мудаки. Даже подставу толково организовать не могут", - написал Казанский. Сюжет российского ТВ опубликован ниже.