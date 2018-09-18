Уехавших из неподконтрольного Донбасса военных обеспечат жильем

18.09.2018 15:48

Верховная Рада проголосовала за законопроект об обеспечении жильем военнослужащих, которые покинули временно неподконтрольные украинским властям территории Донбасса и аннексированный Крым. Текст документа опубликован сайте Верховной Рады.

Так, Верховная Рада Украины приняла законопроект №8394 «О внесении изменения в статью 12 Закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей"».

Сегодня, 18 сентября, за принятие законопроекта проголосовали 269 депутатов.

Согласно документу, военнослужащие, которые покинули временно неподконтрольные украинской власти районы Донбасса и аннексированного Крыма и которые были обеспечены служебными жилыми помещениями, «обеспечиваются жилыми помещениями или, по их желанию, денежной компенсацией».

Как считают авторы, принятие указанного закона позволит усилить социальную защиту военнослужащих, проходивших военную службу на временно неподконтрольных украинским властям территориях, а также лиц, уволенных с военной службы, и членов их семей, прибывших на подконтрольную территорию Украины.

Источник Донецкие новости