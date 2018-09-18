В Донецке критически не хватает учебников для первоклассников

18.09.2018 08:13

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах критически не хватает учебников для первоклассников. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области, как и в самом Донецке, критически не хватает учебников для учащихся первых классов. Дошло до того, что у детей есть только математика, азбука и прописи.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Донецьк. У першачків Українського, Англійського немає — немає підручників. Тільки математика, азбука і прописи з рожею захараста».

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