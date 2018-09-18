В НАТО нашли решение по урегулированию войны на Донбассе

18.09.2018 13:19

Завершить войну на Донбассе можно только политическим путем, который будет содержать мирные переговоры и обеспечение минских соглашений. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает "Диалог.UA".

Боевики "ДНР" напуганы ожиданием полномасштабного наступления украинской армии на Донбассе и предпринимают срочные меры накануне обозначенного руководством "ДНР" времени начала атаки ВСУ. Чиновник обозначил, что позиция НАТО относительно Украины не изменится, там никогда не признают аннексию Крыма и окажут поддержку в поставках вооружения на Донбасс. Однако, по мнению Столтенберга, война не может продолжаться вечно и всем сторонам конфликта пора сесть за стол переговоров, который окончательно вернет Донбасс в Украину. Он отметил, что пока в НАТО не видят другого варианта, кроме мирного урегулирования, и считают, что минские соглашения должны развязать данную ситуацию. При этом Столтенберг убежден, что без вмешательства стран Запада конфликт может затянуться на неопределенный срок. Пользователи социальных сетей отметили знаковый момент начала активной поддержки российскими СМИ Юлии Тимошенко накануне старта президентской кампании в Украине.