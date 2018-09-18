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В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
18.09.2018 13:56
В оккупированной Макеевке 19 и 20 сентября будет отключено водоснабжение, пишет ДонПресс.
В «городской администрации» сообщили, что остановка водоснабжения связана с подготовительными мероприятиями на местной фильтровальной станции и на объектах водопроводно-канализационного хозяйства, которые связаны с работой в зимний период. Местные «власти» призвали граждан сделать запас воды на эти дни.
Теги: Донбасс, Макеевка, отключение, водоснабжение
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