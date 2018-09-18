- В планах у Кремля действительно возвратить Донбасс - Медведчук вдруг назвал Россию агрессором и поменял свой тон07:49
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
В планах у Кремля действительно возвратить Донбасс - Медведчук вдруг назвал Россию агрессором и поменял свой тон
Блогер Алексей Голобуцкий высказал мнение по поводу смены риторики кума Путина. "В сегодняшнем интервью NewsOne Медведчук заявил принципиально новую политическую позицию относительно Донбасса и Крыма: он впервые чётко озвучил, что Крым аннексирован Россией, и у него полностью исчезла риторика относительно Донбасса "это внутренний гражданский конфликт". "Я могу сказать, что Крым, согласно действующему законодательству и Конституции - это Украина. Де-юре это Украина, а де-факто - это, к сожалению, Россия".
И много слов на тему "Донбасс - это Украина, это украинцы, от ни отказываться нельзя". "Путин считает, что Донбасс - это территория Украины. Это официальная позиция России. Так считает МИД России, так считает Путин, который неоднократно это публично заявлял. Вторая позиция, которую постоянно излагает господин Путин и которую мы видим по его поведению - ведь Россия признала Южную Осетию и Абхазию, их независимость. Но Россия с 2014 года за четыре года не признала независимость, несмотря на то, что она была проголосована на так называемом референдуме 11 мая 2014 года. Значит, у России есть позиция по этому поводу". Подобный кардинальный разворот означает, что политические планы Медведчука более масштабны, чем перехватить 30% русскоязычного электората на ближайших выборах. То есть, в планах у Кремля действительно - возвратить Донбасс в максимально сжатые сроки. Но при этом перехватить политический контроль над Украиной. Они поняли, что на отрицании очевидного - российской военной агрессии и оккупации территорий - не смогут опереться на кого-то вне своеобразного "прокремлёвского гетто". А это очень узкая социальная ниша, гораздо уже, чем упомянутые 30% русскоязычных. Ну и имиджевый момент: Медведчук, который свободно заявил об аннексии Крыма и об агрессии РФ на Донбассе, - это мега-политик, сильный и уверенный. А вот остальные, до сих пор не рискующие признавать реалии и жующие уже совершенно неубедительные тезисы о "гражданской войне", сразу же превращаются в мелких трусливых шавок на фоне Медведчука. И теперь ясно, зачем нужен NewsOne и почему задвинули Мураева: судя по всему, теперь большие разговоры с Медведчуком станут еженедельными. Притом, что это, фактически, готовые предвыборные заявления, полноценная агитация, а не камерная беседа ни о чём. Ближе к выборам Медведчук практически гарантировано будет появляться в эфире чаще, вероятно, вообще ежедневно. А может, вообще возьмётся вести какие-нибудь ежеутренние и ежевечерние политические программы либо новостные блоки - чтобы у избирателя всегда перед глазами был Медведчук, а в ушах - его агитпроп", - считает Голобуцкий.
Источник "Диалог.UA"
Теги: Россия, Донбасс, Кремль, агрессор, Медведчук
- Саша Сотник: Как вышвырнуть из Кремля потомков пьяной матросни и чекистских вурдалаков?
- Что станет с жителями Донбасса, когда Кремль окончательно наиграется в “русский мир”? – David Jewberg
- Кремль усиливает позиции на Донбассе: "Л/ДНР" наводнили артиллерийские подразделения РФ и мощные РСЗО - ГРУ
- Хранитель тайн Кремля: кем на самом деле был генерал Еровинкин
- Отказаться от евро: Ле Пен шокировала очередным заявлением
- В Кремле подтвердили, что "ДНР" и "ЛНР" продают уголь на Россию
- В планах у Кремля действительно возвратить Донбасс - Медведчук вдруг назвал Россию агрессором и поменял свой тон07:49
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Подпольная организация в «ДНР» взяла на себя ответственность за убийство Захарченко19:55
- После убийства Захарченко Россия получила жесткий контроль за происходящим в «Л-ДНР», – Волкер18:51
- Под Мариуполем появится транспортный хаб17:48
- В планах у Кремля действительно возвратить Донбасс - Медведчук вдруг назвал Россию агрессором и поменял свой тон07:49
- В ВР объяснили, как будут расти пенсии в 2019 году22:39
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения22:17
- Военная база Украины на Азовском море может заставить РФ уйти из Крыма и Донбасса, - генерал22:03
- Запасайтесь водой! Жителям Покровска и Мирнограда сократят подачу воды21:48
- На этой неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты о переселенцах, – омбудсмен21:37
- Кремль определился с новым главарем «ЛНР»21:25
- Украина разорвет ещё один договор с Россией21:12
- Турция идет на риск военного конфликта с Россией: ситуация в Сирии на грани критической 20:55
- Донбасс после Захарченко. Окончательный поворот в пользу России20:38
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Эти советы помогут не заболеть осенью15:43
- Скорая будет работать по-новому: что изменится и как вызвать врача15:14
- Какие фотографии ни в коем случае нельзя хранить дома12:25
- Законы притяжения счастья09:15
- 7 вещей, которые нужно держать в строжайшем секрете07:45
- Ющенко на весь світ розповів правду про війну на Донбасі22:16
- Речь не только о «Новороссии»: Украину ожидает жесткая конфронтация с Россией19:48
- Названы препятствующие старению мозга продукты21:51
- «Город умирает, люди — злые»: дончане рассказывают о жизни в оккупации
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- Формат Волкер-Сурков уже не заработает – вопрос «голубых касок» на Донбассе снят с повестки дня, – дипломат
- Российский наемник "ДНР" выстрелил себе в живот, но бронежилет не спас
- "Такого никогда не было", - дончан охватила паника после серии резонансных грабежей в "ДНР"- уносят даже двери