Важная информация для пересекающих линию разграничения

18.09.2018 09:20

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 18 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск — в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 45.

Марьинка — в сторону Курахово пусто, в Донецк 45.

Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 30.

Гнутово — в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 30.

За минувшие сутки через КПВВ проследовало 38 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое»

6:13 Еленовка на выезд приближается к повороту.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Источник Знамя индустрии