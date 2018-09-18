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Важная информация для пересекающих линию разграничения
18.09.2018 09:20
Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 18 сентября, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск — в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 45.
Марьинка — в сторону Курахово пусто, в Донецк 45.
Новотроицкое — в сторону Мариуполя 10 авто, в Донецк 30.
Гнутово — в сторону Мариуполя 25 авто, в Донецк 30.
За минувшие сутки через КПВВ проследовало 38 000 человек и 4,7 тысячи транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
Нет данных.
КПВВ «Новотроицкое»
6:13 Еленовка на выезд приближается к повороту.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Источник Знамя индустрии
Теги: Донбасс, очередь, линия разграничения, КПВВ
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