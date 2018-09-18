Захар Прилепин и его «батальон»

18.09.2018 18:31

Никем не признанная “ДНР” в своём репертуаре. Здесь расплачиваются с долгами путем увольнения, а то и ликвидации. К слову, “батальон” Прилепина так же не миновали “чистки”. Денег в “республике” нет, а содержать ручных террористов надо.

Так, чтобы хоть минимум подразделений сохранить, часть из них со списка финансируемых и выпадает. “Батальон” Прилепина уже третий месяц не получает зарплату. Некоторые боевики, убедившись в бесперспективности сложившейся ситуации, покидают ряды НВФ. Другим “помогают” уйти.

Простых бойцов, которые были в батальоне ещё при самом Прилепине почти не осталось в “ДНР”. Как и его самого. Он был одним из наиболее приближенных к Захарченко людей, наряду с Тимофеевым и Казаковым. Все главари боевиков рано или поздно покидают “республику”, прихватив с собой миллион-другой.

Прилепин – не исключение. Он уехал с Донецка в Москву в июле текущего года и его уезд оказался довольно значимым и болезненным для брошенных боевиков. Сразу же после отъезда Прилепина в “батальоне” перестают выплачивать зарплату. На ум сразу приходит знаменитая фраза Дмитрия Киселёва “Совпадение? Не думаю”. Иначе как объяснить резкую пропажу зарплат?

Накануне своего отъезда Прилепин вывез из “ДНР” крупную сумму наличных средств в рублях и долларах США. Ну а что? По аналогии с другими главарями террористов, это всё его. Честно сворованный капитал.

После возвращения Прилепина в Россию так же честно и очень оперативно достроилась его усадьба в Лапино. В этом моменте можно было бы снова повторить цитату Киселёва.

Ещё один интересный факт – отсутствие фотографий Прилепина на похоронах Захарченко. Он объясняет это тем, что “не хотел фотографироваться”. И это говорит человек, который ради пиара готов на всё, человек из круга приближённых Захарченко (если он таки умер, а не сбежал). Возможно сработал страх или пословица о том, что возвращаться – плохая примета, да только итог один: Прилепина больше нет в “ДНР”, как и нет значительной суммы денег; Прилепин улучшает свой быт и материальное положение, а его бывшие подопечные попросту забыты, как и все их коллеги-террористы.