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«Живые» и «электронные»: В ПФУ Мариуполя смешались очереди пенсионеров
Внедрение Пенсионным фондом Украины возможности записаться на прием к специалисту через веб-портал не решило проблемы очередей в Мариуполе. Теперь в местных отделениях ПФУ смешались обычные и «электронные» очереди пенсионеров.
Как пояснила «Донецким новостям» начальник Центрального объединения управления ПФУ Мариуполя Ирины Кравец, обновленный веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua) работает с 1 ноября 2016 года. Из года в год на нем появляются новые функциональные возможности, благодаря чему сегодня значительно расширен дистанционный доступ граждан к услугам ПФУ.
Кравец уточнила, что в 2018 году на портале уже зарегистрировались 19 тысяч мариупольцев.
В последнее время особым спросом пользуется услуга «электронного талона», который каждый пользователь портала может самостоятельно себе оформить для посещения любого отделения Пенсионного фонда по всей стране.
«Услуга предварительной записи на прием позволяет не стоять в очереди, и быстро решить свои дела. График приема наших специалистов на веб-портале обновляется ежемесячно. С начала 2018 года услугой предварительной записи на прием к специалистам и руководству Мариупольского объединенного управления воспользовались 7 тысяч человек», – рассказала начальник Центрального объединения управления ПФУ Мариуполя.
Многие пенсионеры уже смогли оценить удобство электронной записи на прием.
«Конечно, никому не хочется проводить целый день в очереди – ни жителям Мариуполя, ни таким, как мы, которые приехали с оккупированной территории. Но все-таки хочу сказать, что для нас, "пенсионных туристов", возможность в интернете записаться на прием в Пенсионный фонд жизненно важна. Ведь, чтобы попасть сюда, нам надо приехать – проехать через все блокпосты, потратить деньги. Хорошо еще, если здесь есть, у кого остановиться – родственники или хорошие знакомые – а если нет никого, то надо снимать жилье, как минимум на два дня, потому что за один день попасть на прием в Пенсионное управление просто невозможно. А снять жилье – тоже деньги. Теперь же у меня есть электронный кабинет, я смог заранее записаться на прием, приехал сюда в назначенное время, и мне не пришлось тратить время на стояние в очереди», – рассказал «Донецким новостям» житель Донецка, назвавший себя Игорем.
Однако, как выяснилось из общения с владельцами «электронных талонов», при использовании услуги на практике есть определенные проблемы. В частности, в Мариуполе это вылилось в смешение очередей – тех, кто стоит «вживую» и тех, кто имеет «электронный талон».
«Неправильная организация! Должно быть так – или все идут по электронной очереди, или все – по "живой", или же – те, кто по электронной очереди, идут в один кабинет, те, кто стоит в "живой", – в другой. А поскольку этого нет, получается настоящий хаос. Я, к примеру, пришел со своим электронным талончиком и заявляю, что мне в 14:00 заходить к специалисту. На меня накинулись те, кто ожидает под кабинетом в очереди. Стали кричать, что, мол, они здесь с 4 утра сидят, и их мой электронный талончик не волнует. И этих людей, кстати, понять можно. Мне в этом плане повезло. Мужчина, чья "живая" очередь подошла, меня пропустил в кабинет и при этом стал объяснять остальным, что такое электронная очередь. Люди поняли, и скандалить не стали. Но ведь это – вопрос везения. Не всегда под кабинетом окажутся понимающие люди», – поделился пенсионер из Донецка Игорь.
Жительница неподконтрольного украинской власти Дебальцево, назвавшая себя Людмилой, отметила, что ей, в отличие от «коллеги», не повезло. «Записалась предварительно к специалисту по интернету, приехала в положенное время, но меня не пустили те, кто "вживую" в очереди стоит. Бастионом встали возле кабинета и – ни в какую! Пришлось занимать обычную очередь и выстаивать ее. Хорошо, что у меня в Мариуполе сестра, так что я у нее живу», – рассказала женщина.
Мариупольчанка Татьяна Кошевая в настоящее время находится на пенсии по выслуге лет. В октябре у женщины подходит срок идти на пенсию по возрасту. Она отмечает, что при мысли о скором посещении местного отделения Пенсионного фонда у нее портится настроение, и начинается мигрень. «В отделении Пенсионного фонда в Центральном районе очереди огромные. Людей – полные коридоры. И многие же еще ждут на улице – сидят на скамейках, бордюрах, пенечках. Это – настоящий ад. Поэтому я написала заявление в банке на получение электронного пенсионного удостоверения. К октябрю должна уже получить его, и тогда попробую записаться на прием к специалисту с помощью веб-портала», – поделилась женщина с корреспондентом «Донецких новостей».
Теги: Донбасс, пенсионер, Мариуполь, пенсионный фонд, очередь
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