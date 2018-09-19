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Боевики «ДНР» мародерствуют в поселках под Горловкой
19.09.2018 06:50
Боевики «ДНР» и российские оккупанты мародерствуют в поселках под временно оккупированный Горловкой, списывая на «обстрелы». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты в поселках Доломитное и Зайцево под временно оккупированной Горловкой, ссылаясь на, якобы, «обстрелы» занимаются мародерством. Боевики не просто выносят всё из домов, но и сжигают их.
Вот что пишут горловчане в соцсетях:
«Воспользовавшись моментом после убийства курмаршала орки обворовали и сожгли несколько домов в Зайцево и Доломитном и списали на прилёты».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики, мародеры
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