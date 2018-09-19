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Минометный обстрел в районе Луганского. Украина понесла потери.
За прошедшие сутки, 18 сентября, российско-оккупационные войска не снизили активность. Всего было зафиксировано 25 вооруженных провокаций.
В результате боевых действий, к огромному сожалению, погибли двое защитников Украины, 1970 г. р и 1982 г. р. Кроме того, еще один наш боец был ранен. На данный момент состояние его здоровья удовлетворительное.
Украинские военнослужащие адекватно отвечали на агрессию врага, не нарушая минских договоренностей.
Луганское направление
На этом участке фронта боевики 12 раз открывали огонь по нашим защитникам из гранатометов различных типов и прочего пехотного вооружения.
В частности были зафиксированы обстрелы в районе Луганского, Новотошковского, Южного. Пять раз под огнем противника находились защитники Крымского.
Вчера, после 20:20, отмечена очередная вооруженная провокация врага с применением стрелкового оружия в районе Станицы Луганской. Разведение сил и средств на этом участке было осознанно сорвано оккупантом.
Кроме того, с 22:40 российские наемники вели прицельные минометные обстрелы наших опорных пунктов вблизи Луганского. Были насчитан разрывы около 40 мин калибров 120 и 82 мм.
Украинские военнослужащие отвечали огнем из штатного пехотного вооружения.
Донецкое направление
Здесь враг 13 раз открывал огонь в сторону оборонительных позиций наших военных.
Из гранатометов и другого пехотного вооружения боевики вели огонь в направлении н.п. Лебединское, Водяное, Широкино, Павлополь, Пески, Гнутово, Старогнатовка и Новотроицкое.
Ситуация на сегодня, 19 сентября
С начала суток, по состоянию на утро, насчитано 3 огневых провокации противника.
Так, зафиксирован огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия возле Березового и Лебединского, гранатометы и пулеметы оккупанты применяли вблизи Троицкого.
На утро 19 сентября потерь среди наших бойцов нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, обстрел, ДНР, ЛНР, минометы
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