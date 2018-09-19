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На Донбассе появится первая дорога, построенная по евростандартам
Если будет реализован совместный с Германией проект по созданию современной инфраструктуры на территории Донбасса, то именно там появится первая в Украине трасса, которая отвечает международным европейским стандартам.
Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владимир Омелян в ходе встречи со своими немецкими коллегами, в частности министром экономики и энергетики Петером Альтмайером и госсекретарем Минтранса.
«Мы рассматриваем сейчас возможность развития дорог на востоке Украины, в частности, трассы Запорожье-Мариуполь, на которую, по инициативе Президента, предусматривается выделить около 1 млрд грн в проекте бюджета на следующий год. Плюс привлечение дополнительных средств в рамках займа немецкого правительства», - сообщил министр.
На данный момент речь идет о 90 млн евро, которые направят на строительство дорог в Луганской и Донецкой областях.
Теги: Донбасс, строительство, Запорожская область, дорога
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