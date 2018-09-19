Нет тела – нет дела: почему боевиками организована вооруженная охрана могилы бывшего главаря “ДНР” Захарчеко

19.09.2018 16:31

Это лето закончилось весьма феерично. Ярких огней добавил взрыв в кафе “Сепар”, положивший начало множеству версий исчезновения Захарченко. Если изначально говорили лишь об Украине, как об единственно возможном варианте “гибели” главы “ДНР”, то сейчас всё стало совершенно иначе.

Сегодня, наиболее популярной версией является именно бегство Захарченка. Ведь его тело не было видно ни сразу после взрыва, ни позже по запросу ОБСЕ. Тем не менее провели пышные похороны пустого гроба. Люди привыкли верить фактам, которых им не предоставили.

Теперь руководство “республики” опасается разговоров о том, что Захарченко таки жив и об этом узнают. Как стало известно, боевиками на кладбище “Донецкое море” организована вооруженная охрана могилы бывшего главаря “ДНР”.

По мнению некоторых пользователей социальных сетей, организовать охрану на так называемой «аллее славы» боевики могли потому, что в действительности Захарченко сбежал из “республики”. Власть боевиков боится, что кто-нибудь раскопает могилу и всем станет известно, что гроб пустой, а они цинично врали людям.

Источник: https://news.dn.ua