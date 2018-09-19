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Архив - Донецкая область

Пушилин объяснил, что будет с «комендантским часом» в «республике»

19.09.2018 16:48
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Пушилин объяснил, что будет с «комендантским часом» в «республике»

Оккупационная «власть» ОРДО пока не планирует сокращать «комендантский час» на территории «республики».

Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин сообщил: «Мы видели трагические события с терактом, когда погиб Глава ДНР Александр Захарченко. К сожалению, существует угроза гражданскому населению. Сейчас нашим правоохранительным органам удается это предотвращать благодаря тому, что действует комендантский час. Вносить какие-то изменения пока нецелесообразно — слишком понизится уровень безопасности».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, комендантский час, ДНР, Пушилин
 
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