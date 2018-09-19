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Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО
Врио главаря «ДНР» Денис Пушилин пообещал принять необходимые меры для стабилизации работы украинского мобильного оператора Vodafone в ОРДО и распорядился ежемесячно находить на это по 3 млн. рублей.
Так называемый «министр связи ДНР» Виктор Яценко отмечает: «Для гарантируемого покрытия территории… связью „Vodafone“ необходима работа 211 базовых станций. На сегодня в „республике“ около 350 тысяч абонентов оператора „Vodafone“. Для компенсации затрат на функционирование связи ежемесячно необходима сумма около 3 миллионов рублей».
При этом он добавил, что Пушилин поручил ему «принять исчерпывающие меры по стабилизации работы мобильного оператора Vodafone на территории „республики“, при необходимости разработать соответствующий нормативный правовой акт».
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Теги: Донбасс, Vodafone, ДНР, Пушилин, ОРДО
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