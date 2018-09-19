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Раздражающий фактор: Стрелков (Гиркин) рассказал об отношении к Пушилину в «ДНР» и Москве
Назначение Дениса Пушилина «исполняющим обязанности главы ДНР» – крайне не удачное с точки зрения роли Пушилина и его авторитета на территории «республики». Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил бывший командир «ополчения ДНР», «экс-министр обороны» Игорь Стрелков (Гиркин).
«Пушилин является для местного населения, скорее, раздражающим фактором. Поскольку Минские соглашения, минский переговорный формат у подавляющей части населения республики вызывает нескрываемое раздражение до ненависти включительно. И Пушилин как главный спикер данного процесса, которого постоянно демонстрируют как главного переговорщика от ДНР, катализирует на себе данное раздражение», – пояснил Стрелков.
Он подчеркнул, что Пушилин не может рассматриваться в качестве «символа Донбасса». «Это человек, которого действительно заслуженно считают жуликом, учитывая его многолетнюю работу в качестве пропагандиста [финансовой пирамиды] "МММ", он был руководителем донецкого отделения. Это человек, который никогда не держал в руках оружия, чтобы защищать республику. И иными способами никак не противодействовал украинским военным», – продолжил «экс-министр».
«Если бы в ДНР состоялись действительно честные выборы, то Пушилин бы получил процент, близкий к статистической погрешности», – считает Стрелков.
При этом он подтверждает, что у кураторов «Л-ДНР» из Кремля отношение к нынешнему «и.о. главы ДНР» совершенно иное. «С точки зрения Москвы и тех людей, которые называются кураторами, он, конечно же, чрезвычайно выгоден. Поскольку Пушилин не обладает ни опорой населения, ни опорой среди военнослужащих, ни собственными политическими силами и структурами, которые его могли бы надежно поддержать. Т.е. он очень удобная марионетка, которая полностью зависит от кураторов, и может ими управляться в ручном режиме даже лучше, чем управлялся Захарченко. Который все-таки, при моем нескрываемом отрицательном к нему отношении, что-то из себя представлял, и особенно под воздействием алкоголя выкидывал некие коленца, которые здесь [в Москве] очень многим не нравились», – сказал Стрелков.
Поэтому назначение Дениса Пушилина в какой-то степени логично. «На мнение населения Донбасса кремлевским махинаторам – я имею в виду [куратора "Л-ДНР" от Кремля] Суркова и компанию – глубоко наплевать. Пушилин удобен. Пушилин не глуп. И Пушилин будет играть по тем правилам, которые ему предназначаются. Будет ли он дальше избран на пост главы ДНР на ноябрьских выборах – это отдельная тема», – резюмировал Стрелков.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Пушилин, Стрелков, Гиркин
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