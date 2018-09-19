ШОК! В мариупольском супермаркете покупатели обнаружили среди продуктов огромную крысу, - ФОТОФАКТ

19.09.2018 13:32

В супермаркете ООО "Украинский ритейл" произошел вопиющий случай. На нижней полке на глазах у изумленных покупателей в коробке с майонезом сидела огромная крыса и пыталась поживиться.

Информацию об этом горожане разместили на странице www.0629.сom.ua Мариуполь в Facebook.

"Говорят, это "Брусничка" на Кирова. Говорят, что животных не должно быть на полках магазинов, а тем более крыс, но это не точно...",- отмечалось сообщении.

Пост в сети вызвал широкий резонанс: кто-то не сомневался, что такое могло произойти, кто-то не верил в данный факт.

Чтобы проверить данную информацию, корреспондент 0629 сегодня отправился в указанный супермаркет.

Сопоставив ассортимент продукции на двух фотографиях, отметим, что товар на полках разложен сегодня был иначе. На своем месте остался лежать лишь только маргарин.

Майонез уже находился на другом месте. И стоимость товаров была уже совершенно другая.

Один факт выдавал, что это "Брусничка", - на ценниках было указано ООО "Украинский ритейл". Именно эта компания является хозяином "Бруснички".

Управляющий данным магазином Владимир Скрыпник не отрицал, что на фотографии магазин данной сети - это было видно как по ценникам, полкам супермаркета, так и по табличкам с надписью "Акция". Тем не менее, всячески отрицал, что фото с крысой имеет отношение именно к этому супермаркету.

Аргументировал это тем, что на фотографии не было указано ни время, ни дата, когда именно опасный грызун был обнаружен в супермаркете. Сотрудница магазина также добавила, что майонез в коробках у них никогда не выставляется на полки супермаркета.

На предложение провести после такого сообщения дератизацию управляющий заверил, что она регулярно проводится.

0629 продолжит следить за развитием ситуации.

Отметим, что в Мариуполе работает четыре магазина данной сети. Один из них, возле рынка "Застава" в Приморском районе, в прошлом году закрылся.

Источник: https://www.0629.com.ua