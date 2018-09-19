Ситуация в ООС: боевики применили бронетехнику, ВСУ понесли потери

19.09.2018 11:30

Вчера, 18 сентября, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил продолжала оставаться под контролем Вооруженных сил, в то же время подконтрольные России боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, из которых дважды из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Как передает replyua.net, об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил.



В том числе, на протяжение минувших суток боевики прицельно стреляли по позициям ВСУ, используя стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, БМП, минометы калибра 120 и 82 мм и различные гранатометы. Под обстрел попали позиции защитников Украины в районе Широкино, Новотроицкого, Гнутово, Южного, Павлополя, Лебединского, Песок, Водяного и Старогнатовки.



Более того, террористы провели масштабный обстрел на Светлодарском направлении недалеко от населенного пункта Луганское. В ход шли минометы 120-го и 82-го калибра и вооружение БМП. Двое украинских военных погибли, один получил ранение.