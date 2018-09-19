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Архив - Донецкая область

В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта

19.09.2018 13:15
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В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты накануне вечером устроили тотальную проверку транспорта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В соцсетях горловчане рассказывают, что вечером на площади Победы, в самом центре города, «комендатура» боевиков «ДНР» останавливала все проезжающие мимо автомобили, а у водителей проверяли паспорта:

«Горловка.площадь Победы. Стоит коммендатура орков останавливает машины проверяет паспорта»,

«Ищут израильских пилотов».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 

 

Источник: https://news.dn.ua 



Теги: Донбасс, Горловка, проверка, ДНР
 
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