В Горловке боевики «ДНР» устроили тотальную проверку транспорта

19.09.2018 13:15

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» и российские оккупанты накануне вечером устроили тотальную проверку транспорта. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

В соцсетях горловчане рассказывают, что вечером на площади Победы, в самом центре города, «комендатура» боевиков «ДНР» останавливала все проезжающие мимо автомобили, а у водителей проверяли паспорта:

«Горловка.площадь Победы. Стоит коммендатура орков останавливает машины проверяет паспорта»,

«Ищут израильских пилотов».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Источник: https://news.dn.ua