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В «Л-ДНР» продолжают задерживать и пытать людей, – доклад ООН
На временно неподконтрольной украинским властям части Луганской области незаконные вооруженные формирования продолжают практику «превентивного задержания», пытают задержанных и не позволяют им общаться с родственниками. На временно неподконтрольной украинским властям территории Донетчины – подобная ситуация. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в квартальном докладе* Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, представленном в Киеве сегодня, 19 сентября.
Так, в докладе отмечается, что в «ЛНР» людей задерживают на срок до 30 суток. В течение этого времени жертв держат без связи с внешним миром, не позволяя им общаться с адвокатами, а родственники не имеют информации об их местонахождении. «Такая практика может быть равносильна насильственному исчезновению и вызывает серьезное беспокойство в плане обращения с задержанными и условий содержания под стражей. В течение отчетного периода УВКПЧ получила информацию о двух лицах, которых держали под стражей в порядке "превентивного задержания" от 30 до 64 суток в "министерстве внутренних дел" и "МГБ"», – говорится в документе.
Описан случай, когда 28 марта 2018 года «МГБ» задержало мужчину при переходе через КПВВ в Станице Луганской. Его мать обратилась к «генеральному прокурору» и «МГБ» за сведениями о сыне, но только 19 апреля ей сказали, что ее сын содержался под стражей согласно процедуре «превентивного задержания». «В первые 2 дня ареста этого человека, по сообщениям, жестоко избивали, заставляли стоять на пальцах ног, приковав его наручниками за запястья к потолку, и применяли электрошок, привязав его к столу. Избиения прекратились, когда он, будучи не в состоянии больше выносить пытки, "согласился" с тем, в чем его "обвиняли". Его отпустили после 64 дней содержания под стражей», – говорится в докладе ООН.
Аналогичным образом, как указано в документе, в «ДНР» людей продолжали держать под «административным арестом» на срок 30 суток, во время которого им не позволялось общаться с родственниками и адвокатами. Иногда семьям задержанных даже не подтверждают сам факт задержания, что усиливает их страдания. В докладе описывается ситуация, когда в октябре 2017 года примерно 10 вооруженных лиц в балаклавах похитили мужчину из дома его родителей. В течение 30 дней родители не имели никакой информации о его местонахождении или судьбе, несмотря на многочисленные запросы и визиты в «МГБ». Часто они часами простаивали на улице возле «МГБ» и «ждали, как собаки», в надежде на то, что кто-то, возможно, скажет им, что случилось с их сыном.
*Доклад о ситуации с правами человека в Украине основывается на информации, собранной путем проведения интервью (с жертвами, свидетелями, родственниками жертв и адвокатами) во время поездок на места, встреч с представителями правительства, гражданским обществом и другими собеседниками, мониторинга судебных заседаний, а также анализа судебных документов, официальных докладов, информации из открытых источников и других материалов. Выводы, представленные в этом докладе, основываются на данных, полученных во время проведения 177 детальных интервью со свидетелями и жертвами нарушений и ущемлений прав человека, а также во время поездок в населенные пункты, расположенные по обе стороны от линии соприкосновения. В документе охвачен период с 16 мая по 15 августа 2018 года.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ООН, пытки, ДНР, ЛНР, пленные
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