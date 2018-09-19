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В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка
19.09.2018 14:45
Вчера в 18:00 в Приморском районе произошло ДТП. Маршрутка травмировала 9-летнего ребенка.
Как сообщили 0629 очевидцы происшествия, маршрутный автобус №211 ехал по переулку Лысенко и у него на полном ходу отвалилось заднее колесо, которое ударило 9-летнего ребенка.
По словам очевидцев, по ходу движения автобуса “Рута” на дороге были разбросаны болты и гайки от оторвавшегося колеса.
У пострадавшего мальчика медики диагностировали сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, ушиб затылка. Ребенок был госпитализирован в областную больницу.
Источник: https://www.0629.com.ua
Теги: Донбасс, ребенок, Мариуполь, маршрутка, колесо
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