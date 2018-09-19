- В оккупированном Донецке захватывают квартиры 19:48
- В «Л-ДНР» продолжают задерживать и пытать людей, – доклад ООН19:17
- В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов18:20
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности17:35
- Пушилин объяснил, что будет с «комендантским часом» в «республике»16:48
- Нет тела – нет дела: почему боевиками организована вооруженная охрана могилы бывшего главаря “ДНР” Захарчеко16:31
- Через Ясиновату прошла колонна танков боевиков «ДНР». Люди встревожены15:45
- Минометный обстрел в районе Луганского. Украина понесла потери. 15:16
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО14:30
В оккупированном Донецке захватывают квартиры
В управлении верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН сообщают о случаях захвата квартир в оккупированном Донецке. Об этом говорится в докладе ООН за период с 16 мая по 15 августа 2018 года.
Собеседник УВКПЧ сообщил, что от этого пострадали как минимум пять семей. Одна из семей лишилась квартиры, которую получила еще до начала войны по программе государственного финансирования.
Так, в январе 2015 года вооруженные люди, предположительно представители «МГБ ДНР», ворвались в квартиру и забрали личные вещи. После этого члены семьи стали получать угрозы по телефону — у них требовали ключи от квартиры. Накануне, перед тем как семья сообщила в «МГБ и «полицию» об инцидентах, так называемое «МГБ» потребовало допустить их в квартиру на три дня, якобы, для проведения спецопераций. Ключи хозяевам квартиры были возвращены только 9 месяцев спустя. Вернувшиеся жильцы обнаружили пропажу некоторых вещей.
4 марта 2018 года квартира была опечатана сотрудниками «МГБ». С тех пор семья не может попасть в свое жилье. Пострадавшие неоднократно обращались с жалобой в различные органы власти, действующие на неподконтрольной территории. В мае 2018 года представитель УВКПЧ ООН начал посещать «гражданские слушания» относительно отобранной квартиры. Однако, в июне так называемый «суд» заявил о проведении заседаний в закрытом режиме и приказал представителю УВКПЧ удалиться. Каких-либо представителей общественности на заседаниях больше не было.
В ООН подчеркнули, что подобные действия являются нарушением международного гуманитарного права и нарушают права человека.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, квартира, захват
- В оккупированном Донецке захватывают квартиры 19:48
- В «Л-ДНР» продолжают задерживать и пытать людей, – доклад ООН19:17
- В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов18:20
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности17:35
- Пушилин объяснил, что будет с «комендантским часом» в «республике»16:48
- Нет тела – нет дела: почему боевиками организована вооруженная охрана могилы бывшего главаря “ДНР” Захарчеко16:31
- Через Ясиновату прошла колонна танков боевиков «ДНР». Люди встревожены15:45
- Минометный обстрел в районе Луганского. Украина понесла потери. 15:16
- В мариупольской маршрутке оторвалось колесо и травмировало 9-летнего ребенка14:45
- Пушилин пообещал «стабилизировать» работу Vodafone в ОРДО14:30
- В оккупированном Донецке захватывают квартиры 19:48
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- В «Л-ДНР» продолжают задерживать и пытать людей, – доклад ООН19:17
- Венгрия выдает украинцам Закарпатья паспорта под присягу – СМИ18:57
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов18:20
- Кабмин анонсировал очередное подорожание алкоголя и сигарет: цифры18:04
- «Урезали норму привозной воды до 16 литров»: жители аннексированного Крыма сообщили о новой проблеме17:50
- ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности17:35
- В Полтаве владельцы «евроблях» перекрыли трассу Киев-Харьков17:17
- Косметологи рассказали, как ухаживать за волосами осенью19:30
- Ученые нашли вещество против облысения18:40
- 6 интуитивных знаков Зодиака, которые видят людей насквозь10:01
- В Украине изменятся правила вызова ''скорой'': детали08:00
- Разработана диета, продлевающая жизнь19:57
- Тыква вызывает необратимые процессы в организме! Такую информацию нужно знать!17:23
- Вечный холод или пекло: на планете радикально и неумолимо меняется климат10:10
- Ошибка ценой Вашего здоровья: нельзя есть огурцы с помидорами09:51
- Эти продукты врачи не рекомендуют замораживать19:38
- Уже известен курс доллара, заложенный в госбюджет-201919:05
- Возвращение Донбасса уже близко! Появился сценарий освобождения
- Оккупанта скоро ждут тяжелые времена
- Соцвыплаты переселенцам: приняли важное решение
- В террористической "ЛНР" прогремел мощный взрыв: в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников
- В оккупированной Макеевке отключат водоснабжение
- Мариуполь без мариупольцев. "Х фактор" вводит зрителей в заблуждение. ВИДЕО
- Российские СМИ не против предложения Тимошенко по Донбассу: соцсети заподозрили предательство
- Путин взял паузу по Донбассу: эксперт назвал три новых сценария Кремля в Украине
- Дончане о жизни в оккупации: "Донецк деградирует, на улице почти нет улыбающихся лиц. Город вымирает"
- По Донецку и Макеевке ездят джипы с мигалками