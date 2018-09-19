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Архив - Донецкая область

В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов

19.09.2018 18:20
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В ОРДО прекратят вещание 7 телеканалов

На оккупированной части Донетчины с 24 сентября по техническим причинам будет прекращено вещание семи телеканалов.

В пресс-службе так называемого «министерства связи ДНР» сообщают: «ГП „Радиотелевизионный передающий центр“ сообщает, что с 24 сентября по техническим причинам будет прекращено вещание четвертого мультиплекса цифрового формата DVB-T2 в Донецке на 58 ТВК (частота 770 МГц) на неопределенное время».

По данным, из эфира пропадут следующие каналы:

— Оплот HD;

— Soni Sci-Fi;

— Disney;

— Футбол;

— СТС Love;

— Юмор-ТВ;

— Шансон.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, телевидение, ОРДО
 
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