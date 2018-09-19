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Важная информация! Переселенцы из Донбасса, жилье которых разрушено, смогут получить квартиры
Переселенцы из Донбасса, жилье которых было разрушено в результате боевых действий, смогут стать в очередь на получение квартиры на подконтрольной Украине территории. Соответствующий Закон (законопроект № 7304) сегодня, 18 сентября, был принят на заседании Верховной Рады, передает «Юрлига».
Так, на социальный квартирный учет возьмут внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые не имеют другого жилья на подконтрольной украинской власти территории или жилье которых разрушено (уничтожено) или повреждено до состояния, непригодного для проживания, в результате проведения антитеррористической операции (АТО) и мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях.
В Законе «О жилищном фонде социального назначения» указано, что квартирный учет осуществляется органами местного самоуправления по месту жительства граждан (для переселенцев – по месту пребывания на учете в Единой информационной базе данных ВПЛ), имеющих право на получение квартир, усадебных (одноквартирных) жилых домов из жилищного фонда социального назначения.
На социальный квартирный учет имеют право становиться граждане Украины:
- для которых такое жилье является единственным местом проживания или которые имеют право на улучшение жилищных условий в соответствии с законом;
- среднемесячный совокупный доход которых за предыдущий год в расчете на одного человека в сумме меньшей от величины опосредованной стоимости найма жилья в данном населенном пункте и прожиточного минимума;
- внутренне перемещенные лица, не имеющие жилья на контролируемой территории, или жилье которых разрушено, стало непригодным для проживания в результате военных действий.
При определении среднемесячного совокупного дохода не учитывается стоимость недвижимого имущества переселенцев и членов их семей, размещенного на временно оккупированной территории, в населенных пунктах на линии соприкосновения или на неконтролируемой украинскими властями территории. А также, разрушенного или непригодного для проживания имущества.
Ранее предполагалось, что в очередь на квартиры могут встать только переселенцы с инвалидностью.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект об обеспечении жильем военнослужащих, которые покинули временно неподконтрольные украинским властям территории Донбасса и аннексированный Крым.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, квартира, жилье, ДНР, ЛНР, переселенцы
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