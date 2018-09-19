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ВСУ успешно разгромили крупный склад боевиков в Горловке: ликвидированы ГСМ и террористы - подробности
Российско-оккупационные войска на Донбассе постигла очередная катастрофа. Боевики лишились не только крупного склада ГСМ, но и живой силы.
Об успешно проведенной ВСУ атаке сообщается в Twitter-аккаунте Nova Gorlivka, передает "Диалог.UA". Как стало известно, в результате блестящей операции сил ООС с воздуха был разгромлен склад горюче-смазочных материалов оккупантов в захваченной Горловке. "Поражен и вражеский топливозаправщик и те, кто был рядом", - сказано в сообщении.
Напомним, в оккупированный Алчевск прибыло много российских наемников, в городе прогремел мощный взрыв. Напуганные горожане заявили, что такого они не припомнят с 2014 года, когда в городе была активная фаза боевых действий. Добавим, террорист Гиркин признался, что боевики бессильны перед мощью ВСУ, "ДНР" войну проиграла.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, Горловка, боеприпасы, склад, ВСУ
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