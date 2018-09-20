Боевики «ДНР» на блокпостах под Горловкой обыскивают наблюдателей СММ ОБСЕ

20.09.2018 12:31

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпостах под временно оккупированной Горловкой обыскивают автомобили наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «На двух разных блокпостах в Горловке, перед тем, как разрешить членам патруля Миссии проехать через блокпосты, члены вооруженных формирований настаивали на том, чтобы наблюдатели открыли багажники автомобилей СММ».