Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами

20.09.2018 10:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области усилили проверку автомобилей на украинских номерах.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах боевики «ДНР» с удвоенной силой взялись за автомобили, имеющие украинские автономера. Автомобили в украинскими автономерами подвергаются усиленной проверке и выясняют, почему люди не хотят ездить с номерами «ДНР».

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Смолянка — шмон машин с укр.номерами… сопляки в форме… пристают ко всем «а пачиму не ездите на номерах днр? а пачиму они у вас в багажнике?»»,

«Нначинают щемить?»,

«Хз… можт просто подзаработать решили… на непршедших перерегистрацию...»,

«Они думают что укрдрг ездять строго на украинских номерах в шароварах и с оселедцем на голове.а в багажнике джавелин и бандура»,

«И шо им на это отвечать? Типа на блокпост еду?»