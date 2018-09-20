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Боевики «ДНР» усиленно проверяю автомобили с украинскими номерами
Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области усилили проверку автомобилей на украинских номерах.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированном Донецке и других населенных пунктах боевики «ДНР» с удвоенной силой взялись за автомобили, имеющие украинские автономера. Автомобили в украинскими автономерами подвергаются усиленной проверке и выясняют, почему люди не хотят ездить с номерами «ДНР».
Вот что рассказывают дончане в соцсетях:
«Смолянка — шмон машин с укр.номерами… сопляки в форме… пристают ко всем «а пачиму не ездите на номерах днр? а пачиму они у вас в багажнике?»»,
«Нначинают щемить?»,
«Хз… можт просто подзаработать решили… на непршедших перерегистрацию...»,
«Они думают что укрдрг ездять строго на украинских номерах в шароварах и с оселедцем на голове.а в багажнике джавелин и бандура»,
«И шо им на это отвечать? Типа на блокпост еду?»
Теги: Донбасс, номерной знак, автомобиль, ДНР, боевики, соцсети, проверки
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