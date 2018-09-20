Боевиков «ДНР» уличили в стрельбе в Дебальцево

20.09.2018 07:51

Боевики «ДНР» и российские оккупанты ведут ночные перестрелки из стрелкового оружия во временно оккупированных населенных пунктах. Так боевиков уличили в ночной стрельбе в Дебальцево.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию н 17 сентября 2018 года, имеющееся в открытом доступе,

«Так, в ночь с 16 на 17 сентября, в период с 22:25 до 00:18, находясь в н. п. Дебальцево (неподконтрольный правительству, 58 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 17 выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от своей позиции. По оценке, выстрелы были произведены из жилого района в примерно 30–50 м к западу».





