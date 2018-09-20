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Архив - Донецкая область

Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"

20.09.2018 19:48
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Бомба распознала Захарченко по лицу: оккупанты "внезапно" нашли новые улики в донецком "Сепаре"

Московская следственная группа, уверяют в РФ, обнаружила в кафе "Сепар" еще одну неразорвавшуюся бомбу, подобную той, что ликвидировала главаря "ДНР" Александра Захарченко.

О резонансной находке сообщило российское пропагандистское издание ФАН со ссылкой на собственные источники, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что Захарченко был убит 31 августа в донецком кафе "Сепар", принадлежащем его охраннику. Главаря "ДНР" взорвали. Изначально местные следователи "божились", что "украинские диверсанты” ликвидировали его бомбой, активированной с помощью телефона. Однако эти заявления "забыли". Кремль послал в Донецк некую группу следователей, которая скорректировала версию.

Чтобы излишне не героизировать украинские спецслужбы, они приписали им в помощь западных коллег и даже нашли "доказательства". Так, по данным ФАН, в "Сепаре" якобы обнаружилась еще одна бомба, но неразорвавшаяся. В ней, уверяют пропагандисты, использовались передовые технологии, в частности, система распознавания лица жертвы. Таких, по мнению кремлевских следователей, у СБУ нет.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, убийство, взрыв, бомба, СБУ, следователь, ДНР, Захарченко, РФ
 
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