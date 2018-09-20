Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Чтобы пересечь блокпосты боевиков «ДНР» под Горловкой люди отказываются есть и пить

20.09.2018 11:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Чтобы пересечь блокпосты боевиков «ДНР» под Горловкой люди отказываются есть и пить

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, пересекающие блокпосты под Горловкой из-за стояния в очереди много часов отказывают себе в приеме пищи и воды. Если пересечение КПВВ «Майорское» на подконтрольной правительству территории проходит довольно быстро, то на прохождение блокпоста боевиков «ДНР» уходит несколько часов, а условий нет.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Команда СММ по-прежнему следила за ситуацией, в которой оказалось гражданское население, проживающие вблизи и пересекающее линию соприкосновения. На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск, 10 гражданских лиц (мужчины и женщины в возрасте от 60 до 80 лет) сообщили СММ, что они часами пересекают линию соприкосновения.

Также из-за того, что туалеты на КПВВ либо отсутствуют, либо находятся в плохом состоянии, они стараются есть или пить как можно меньше. В н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии провели образовательно-информационное мероприятие, в котором приняло участие 15 лиц гражданского населения, многие из которых отметили сложности пересечения линии соприкосновения, а также плохое состояние блокпостов вдоль линии соприкосновения».



Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, Майорск, КПВВ, очереди, СММ ОБСЕ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх