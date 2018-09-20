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Чтобы пересечь блокпосты боевиков «ДНР» под Горловкой люди отказываются есть и пить
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, пересекающие блокпосты под Горловкой из-за стояния в очереди много часов отказывают себе в приеме пищи и воды. Если пересечение КПВВ «Майорское» на подконтрольной правительству территории проходит довольно быстро, то на прохождение блокпоста боевиков «ДНР» уходит несколько часов, а условий нет.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 18 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Команда СММ по-прежнему следила за ситуацией, в которой оказалось гражданское население, проживающие вблизи и пересекающее линию соприкосновения. На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) в н. п. Майорск, 10 гражданских лиц (мужчины и женщины в возрасте от 60 до 80 лет) сообщили СММ, что они часами пересекают линию соприкосновения.
Также из-за того, что туалеты на КПВВ либо отсутствуют, либо находятся в плохом состоянии, они стараются есть или пить как можно меньше. В н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) члены патруля Миссии провели образовательно-информационное мероприятие, в котором приняло участие 15 лиц гражданского населения, многие из которых отметили сложности пересечения линии соприкосновения, а также плохое состояние блокпостов вдоль линии соприкосновения».
Теги: Донбасс, Горловка, блокпост, ДНР, боевики, Майорск, КПВВ, очереди, СММ ОБСЕ
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