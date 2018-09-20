Донбасс назвали одной из самых заминированных территорий в мире

20.09.2018 14:08

В ходе встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны отметили, что на сегодня Донбасс является одной из самых заминированных территорий в мире.

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил: «Рабочей группой по безопасности обсуждались вопросы соблюдения режима прекращения огня, разведения сил и средств, а также разминирования. Отмечалось, что восток Украины стал одной из наиболее заминированных территорий в мире».

В свою очередь, координатор группы по безопасности Эртугрул Апакан «подчеркнул важность так называемого гуманитарного разминирования и системного подхода к нему», передает donpress.com.