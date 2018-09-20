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Машиностроители Донетчины продали России товаров на 82 миллиона долларов
В Донецкой области с начала 2018 года наблюдается рост машиностроительного производства.
Об этом сообщает пресс-служба управления статистики в Донецкой области, передают novosti.dn.ua.
«В январе–июле по сравнению с январем–июлем 2017 года прирост составил 9% (здесь и ниже информация приведена без учета части временно оккупированной территории). При этом положительная динамика наблюдается второй год подряд (в 2017 году по сравнению с предыдущим годом выпуск продукции машиностроения увеличился на 8,4%)», - говорится в сообщении.
На Донетчине производятся машины и оборудование для строительства, транспорта, сельского хозяйства, а также станки, электроаппаратура, бытовая техника. Основной упор в области делается на производстве оборудования для угольной и металлургической промышленности.
«Увеличение выпуска машиностроительной продукции требует больше металла, что способствует расширению внутреннего рынка сбыта для металлургических предприятий», - подчеркнули в облстате.
Кроме этого, в январе–июле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года валютная выручка от экспорта машин, оборудования, транспортных средств увеличилась на 39,2% и составила 132 миллиона долларов. Больше всего получено от поставок в Российскую Федерацию – 82,1 миллион долларов, или 62,2%.
Машиностроительная продукция направлялась также в Казахстан, куда в январе–июле ее экспортировано на 13,4 миллиона долларов, что составило 10,2% общего объема, а также в некоторые другие страны, главным образом, Европы и Азии. Удельный вес машиностроительной продукции в общем объеме областного экспорта товаров в январе–июле 2018 года составил 4,6% против 3,9% в аналогичном периоде 2017 года. Машиностроительные предприятия региона обеспечили 4,3% экспорта продукции машиностроения в целом по Украине, - отмечают в облстате.
Объем реализации продукции машиностроения в январе–июле 2018 года составил 7,4 миллиардов гривен, или 4,1% общего объема реализации промышленной продукции региона и 7,6% реализованной продукции машиностроения Украины.
Теги: Россия, Донбасс, доллар, Донецкая область, экспорт, машиностроение, товар, продукция
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